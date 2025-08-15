Trump yönetiminin 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor

ABD'de Personel Yönetimi Ofisi (OPM) Direktörü Scott Kupor'a göre Trump yönetiminin bu yıl yaklaşık 300.000 federal çalışanı işten çıkarması bekleniyor - sivil işgücünde %12,5'lik bir azalma -.

Kupor, azaltmaların yaklaşık %80'inin gönüllü ayrılmalardan, geri kalanının ise işten çıkarmalar yoluyla olacağını söyledi. Bu rakam geçen ay bildirilen 154.000 işten çıkarmanın neredeyse iki katı.

Başkan Trump, mevcut işgücünü "şişirilmiş ve verimsiz" olarak nitelendirerek federal hükümetin küçültülmesini ikinci döneminde kilit bir öncelik haline getirdi. Kupor, işten çıkarmaları zorunlu kılmak yerine kurum başkanlarını kendi vizyonunu benimsemeye ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Planlanan kesintiler, 2023 mali yılında kaydedilen %5,9'luk yıpranma oranının çok üzerinde olacak. Ajans düzeyinde veriler henüz açıklanmadı, ancak OPM rakamların yakında yayınlanacağını söyledi.

Daha fazla personel azaltımıyla bağlantılı bütçe tekliflerinin bir sonraki federal bütçeye hazırlık olarak Beyaz Saray Bütçe Direktörü Russ Vought'a sunulması bekleniyor.