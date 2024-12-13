CANLI BORSA
Anasayfa Finans Gündem

Trump'ın danışmanı Çin'i döviz manipülasyonuna karşı uyardı

Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, Çin'i döviz manipülasyonuna karşı uyardı.

Oluşturma Tarihi 13 Aralık 2024 09:11

Son Güncelleme Tarihi 13 Aralık 2024 09:11

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump'ın ticaret ve üretimden sorumlu kıdemli danışmanı Peter Navarro, yeni yönetimin Çin'in para birimini manipüle etmeye yönelik herhangi bir girişimine "sevgiyle" bakmayacağını söyledi.

Navarro, Beyaz Saray'ın Hazine Bakanlığı'nın yabancı ticaret ortaklarının para birimlerini manipüle edip etmediklerini araştıran iki yıllık incelemesine müdahale etmeyeceğini söyledi.

Ancak Navarro, "Trump Hazine Bakanlığı'nın Çin'in para birimi manipülasyonunu çok severek karşılayacağına inanmıyorum. Çin'in döviz manipülatörü olarak geçmişi iyi biliniyor" dedi.

Trump yönetimi 2019'da Çin'i döviz manipülatörü olarak etiketlemiş, ABD hükümeti 1994'ten bu yana ilk kez bu tespiti yapmıştı. Bu karar bir sonraki yıl iptal edilmişti. Bu hamle somut olmaktan ziyade sembolik bir adım olsa da Trump'ın seçim kampanyası sırasında sık sık tehdit ettiği gibi dünyanın iki numaralı ekonomisiyle eşi benzeri görülmemiş bir ticaret savaşına girmeye hazır olduğunun sinyalini veriyor.

2019'daki hamle, Çin hükümetinin para biriminin değerinin dolar karşısında düşmesine izin verdiği bir dönemin ardından gelmişti.

İlginizi Çekebilir
SON DAKİKA! ABD kasım ayı enflasyon verisi belli oldu SON DAKİKA! ABD kasım ayı enflasyon verisi belli oldu 11 Aralık 2024 16:39
ABD 2025 için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti ABD 2025 için petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti 11 Aralık 2024 09:48
Piyasalarda ABD enflasyon verisi hareketliliği Piyasalarda ABD enflasyon verisi hareketliliği 11 Aralık 2024 09:36
Ukrayna için 20 milyar dolarlık kredi Dünya Bankası fonuna aktarıldı Ukrayna için 20 milyar dolarlık kredi Dünya Bankası fonuna aktarıldı 11 Aralık 2024 09:13
Tesla’dan en yüksek haftalık satış Tesla'dan en yüksek haftalık satış 11 Aralık 2024 08:56
Japonya ekonomisi 2024 yılında daralacak Japonya ekonomisi 2024 yılında daralacak 11 Aralık 2024 08:54
Petrol OPEC öncesi yönünü yukarı çevirdi Petrol OPEC öncesi yönünü yukarı çevirdi 11 Aralık 2024 08:48
Goldman Sachs: dolar beklentilerine rağmen altın yükselişini sürdürüyor Goldman Sachs: dolar beklentilerine rağmen altın yükselişini sürdürüyor 11 Aralık 2024 07:52
Çin Wall Street toplantıları hızlandı Çin Wall Street toplantıları hızlandı 11 Aralık 2024 07:42
API petrol stokları beklentilerin aksine artı API petrol stokları beklentilerin aksine artı 11 Aralık 2024 07:35
Yellen’den Trump açıklaması: Rayından çıkarabilir Yellen'den Trump açıklaması: Rayından çıkarabilir 11 Aralık 2024 07:31
Hazine iki ihalede 32,2 milyar lira borçlandı Hazine iki ihalede 32,2 milyar lira borçlandı 10 Aralık 2024 16:49
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler