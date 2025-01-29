Trump'ın girişimi mahkeme tarafından geçici olarak engellendi

ABD'de Trump'ın yüz milyarlarca dolarlık federal yardımı dondurma girişimi, mahkeme tarafından geçici olarak engellendi. ABD Bölge Yargıcı Loren AliKhan, Trump'ın binlerce federal hibe programını etkileyecek olan harcamaları dondurma kararını durdurdu

Yargıç AliKhan, çeşitli savunucu grupların dondurmanın sağlık hizmetlerinden yol yapımına kadar çeşitli programları tahrip edeceğini savunmasının ardından geçici bir durdurma kararı verdi. Trump'ın kapsamlı talimatı, yeni başkanın daha önce dış yardımları durdurduğu, işe alımları dondurduğu ve düzinelerce kurumda çeşitlilik programlarını kapattığı federal hükümeti elden geçirme çabasının son adımıydı.

Demokratlar finansmanın dondurulmasını Kongre'nin federal harcamalar üzerindeki yetkisine yasadışı bir saldırı olarak nitelendirdi ve bunun halihazırda doktorlara ve okul öncesi öğretmenlerine yapılan ödemeleri aksattığını söyledi.

Cumhuriyetçiler ise emrin Trump'ın 6,75 trilyon dolarlık bütçeyi dizginleme yönündeki kampanya vaadini yerine getirdiğini savundu. Trump yönetimi, Amerikalılara doğrudan yardım sağlayan programların etkilenmeyeceğini söyledi. Ancak Demokrat Senatör Ron Wyden, ofisinin 50 eyaletteki doktorların 70 milyon düşük gelirli Amerikalıya sağlık sigortası sağlayan Medicaid'den ödeme alamadıklarını doğruladığını söyledi.