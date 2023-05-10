Türk Eximbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, ihracatın finansmanı amacıyla kullanılacak 364 gün vadeli kredinin 522 milyon avro, 54 milyon dolar ve 325 milyon Çin yuanı olmak üzere 3 dilimde temin edildiği bildirildi.