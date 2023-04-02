Avrupa`da bankacılık krizinde yeni perde! İstihdama darbe indirecek

UBS'in bir üst yöneticisine atıfta bulunularak İsviçre gazetesi Tages-Anzeiger'de yer alan haberde, Credit Suisse'in UBS tarafından devlet desteğiyle "acil" bir şekilde devralınmasının on binlerce istihdama mal olacağı belirtildi. Haberde, 2 bankanın 120 bin olan istihdamının yüzde 20 ila 30'unun ortadan kaldırılması gerektiği kaydedildi.

UBS ve Credit-Suisse'deki işten çıkarmaların yakın zamanda olabileceği belirtilen haberde, sadece İsviçre'de yaklaşık 11 bin kişinin işini kaybedebileceği ancak kapatılacak olan ABD yatırım bankacılığında da işten çıkarmaların olacağı bildirildi.

Credit Suisse'teki güven krizi, küresel finans piyasalarında şok dalgaları yaratırken, UBS, 260 milyar dolara varan devlet ve merkez bankası desteğiyle 19 Mart'ta Credit Suisse'i 3 milyar franga satın alacağını duyurmuştu.

UBS, rakibi Credit Suisse'i devlet yardımıyla "acil" satın aldıktan 1,5 hafta sonra eski Üst Yönetici (CEO) Sergio Ermotti'nin göreve geri döneceğini açıklamıştı.

Avrupa'da bankalar, UBS ile Credit Suisse arasındaki anlaşmada nominal değeri 16 milyar franklık (17,3 milyar dolar) sermaye benzeri borçlanma aracı olan AT1 tahvili silinmesinin ardından baskı altında kalmıştı.

Credit Suisse'in kurtarılması, bankaların tahvil fiyatlarının baskı altında olması nedeniyle Avrupa piyasalarında oynaklığa neden olmuştu.

Küresel finansal istikrarı sağlamaya yardımcı olmak için devlet yardımıyla tasarlanan anlaşma, 1,6 trilyon dolarlık varlığa sahip yeni bir bankanın büyüklüğüne ilişkin endişeleri artırmıştı.

Analistler, Credit Suisse'in düşüşünün, "dünyanın önde gelen servet yönetimi merkezi" olarak İsviçre'nin güvenilirliğine ciddi bir darbe indirerek ülkenin düzenleme ve kurumsal yönetişim konusundaki itibarını sorgulatır hale getirdiğini belirtiyor.

Deloitte'un 2021'deki araştırmasına göre, İsviçre'nin finans kurumları 2,6 trilyon dolarlık uluslararası varlığı yönetiyor ve bu da ülkeyi, İngiltere ve ABD'nin önünde dünyanın en büyük finans merkezi haline getiriyor.