Üniversiteye gidemeyenler dikkat! İşte geleceğin meslekleri sıralamasında ilk 10

Küresel düzeyde 4 yıllık lisans eğitimi alan kişi sayısı her geçen gün artarken, öğrenciler de mezuniyet sonrası 'Hangi mesleği seçmeliyim', 'Geleceğin meslekleri neler', 'En yüksek maaşlı meslekler hangileri' gibi sorulara yanıt arıyor.

ÜNİVERSİTEYE GİTMEYENLER İÇİN 10 YIL İÇİNDE GELECEĞİN MESLEKLERİ ARASINA GİRECEK 10 İŞ



Konuyla ilgili ABD'de İşçi İstatistikleri Bürosu tarafından yapılan yeni bir çalışmada ise, dört yıllık lisans eğitimi gerektirmeyen ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde yüksek talep görmesi beklenen meslekler açıklandı.





İşte çeşitli endüstrilerde, lise, lise sonrası kısa bir kurs ya da ön lisans mezunu olarak yapılacak en iyi 10 iş:

GÜNEŞ PANELİ KURUCUSU

EVDE SAĞLIK VE KİŞİSEL BAKIM YARDIMCISI

MASAJ TERAPİSTİ

ERGOTERAPİ ASİSTANI

HOBİ ÖĞRETMENİ





FİZYOTERAPİST ASİSTANI





FİZYOTERAPİST YARDIMCISI

RÜZGAR TÜRBİNİ SERVİS TEKNİSYENİ

CNC TORNA ÇALIŞANI

ORMAN YANGINI MÜFETTİŞLERİ VE ÖNLEME UZMANI

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