Yellen: ABD tolere etmeyecek

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Biden yönetiminin Çin'e, Rusya'ya askeri üretimine yardımcı olan "çift kullanımlı" malların artan ihracatını tolere etmeyeceğini ve bunu durdurmak için yaptırımlarla karşılık vereceğini açıkça belirttiğini söyledi.

"YATIRIMLARLA KARŞILIK VERİLECEK"

Yellen Senato Tahsisatlar alt komitesi oturumunda Hazine'nin bu tür malların ihracatında bir artış gördüğünü ve bu konuda çok endişeli olduğunu ifade etti

Yellen, "Çin hükümetinin en üst düzeylerine bunun hoş görmeyeceğimiz bir şey olduğunu ve bu faaliyete yaptırım uygulama niyetinde olduğumuzu son derece açık bir şekilde ifade ettim" dedi.