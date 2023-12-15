Yellen Çin'e ekonomi politikasında devlet odaklı yaklaşımdan vazgeçmesi çağrısında bulundu

ABD-Çin İş Konseyi'nin Washington'daki 50. yıldönümü yemeğinde konuşan Yellen, "Kamu iktisadi teşebbüslerinin çok güçlü bir rol oynaması büyümeyi engelleyebilir ve güvenlik aygıtının aşırı rolü yatırımları caydırabilir" dedi.



Yakın zamanda ABD-Çin İş Konseyi üyeleri arasında yapılan bir ankete atıfta bulunan Yellen, firmaların yatırım planlarını yeniden gözden geçirdiklerini belirtti ve bunun Pekin için endişe verici olması gerektiğini söyledi.



Yellen, eğilimlerin Çin'in "yapısal reformları sürdürmesinin" potansiyel faydalarına işaret ettiğini belirterek, "Amerikalı işçiler ve firmalar çok uzun zamandır Çin'dekilerle eşit şartlarda rekabet edemiyor Çin, piyasa dışı araçlardan yabancı firmaların erişimine yönelik engellere ve Amerikan şirketlerine karşı zorlayıcı eylemlere kadar adil olmayan ekonomik uygulamalar uyguluyor" dedi.

Yellen ayrıca, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ilişkilerin zorluklarla karşılaşmaya devam edeceğini belirterek, önümüzdeki yıl ABD-Çin ekonomik ilişkileri için öncelikleri ortaya koydu ve "Tüm anlaşmazlıklarımızı çözmeye ya da tüm şoklardan kaçınmaya çalışmıyoruz. Bu hiçbir şekilde gerçekçi değil" dedi.

Ancak Yellen, Washington'un "iletişimimizi dirençli hale getirmeyi" hedeflediğini de sözlerine ekledi.