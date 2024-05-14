Yellen’dan Çin tarifeleri yorumu

ABD'de Joe Biden yönetimi Çin'e yönelik tarife artışlarını açıklamaya hazırlanırken ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'dan "Çin'den misilleme gelmemesini umuyoruz" açıklaması geldi.

"CİDDİ BİR ÇİN MİSİLLEMESİ GÖRMEMEYİ UMUT EDİYORUZ"

Bloomberg TV'ye konuşan Yellen, Çin menşeli elektrikli araç, pil ve güneş panellerine yeni tarifeleri henüz teyit etmezken önlemlerin "endişelerini giderecek seçici önlemler olacağını" söyledi. Yellen "Ciddi bir Çin misillemesi görmemeyi umut ediyoruz. Ancak bu her zaman ihtimal dahilinde" açıklamasını yaptı. Yellen daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada ise "Herhangi bir duyuru yapılmadan önce muhataplarımızın bilgilendirildiğinden emin olacağız. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

ÇİN'E YÖNELİK TARİFE ARTIŞI TARTIŞMALARI ALEVLENİYOR

ABD'de kasım ayında düzenlenecek seçimler yaklaştıkça Çin'e yönelik tarife artışı tartışmaları da alevleniyor. Son olarak ABD merkezli soya endüstrisi Çin menşeli yemeklik yağlara yönelik tarifelerin artırılmasını talep etti. ABD merkezli Ulusal Yağlı Tohum İşleyicileri Birliği, mevcut durumda %15,5 seviyesinde olan tarifenin yükseltilmesini istiyor.