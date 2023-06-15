Yeni Zelanda İstatistik Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının ilk çeyrek döneminde GSYH bir önceki döneme göre yüzde 0,1 düşüş gösterdi. Piyasaların beklentisi de yüzde 0,1 düşüş yaşanacağı yönündeydi. Böylece Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın(RBNZ) öngördüğünden önce resesyona girilmiş oldu.

2022 yılı son çeyreği için daralma yüzde 0,6'dan yüzde 0,7'ye revize edildi.

Teknik resesyon, art arda iki çeyrek daralma olarak tanımlanıyor.

Verilere göre, ekonomideki zayıflık geniş tabanlı oldu ve ülke sanayilerinin yarısında üretim daraldı. Auckland'da Ocak ve Şubat aylarında yaşanan kasırga ve seller ekonomideki daralmayı tetikleyen etkenler oldu.

Ülke ekonomisi yıllık bazda ise yüzde 2,2 büyüdü. Piyasa beklentisi büyümenin yüzde 2,6 olacağı yönündeydi.