RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı yüzde 1,00'den yüzde 1,50'ye yükseltti. Piyasaların beklenti 25 baz puan artış yapılacağı yönündeydi.

Majör ülkeler arasında faiz artırım sürecini ilk başlatan merkez bankalarından olan RBNZ, ilk artırımını 2022 yılı Ekim ayında 25 baz puan ile gerçekleştirdi. Banka ardından yaptığı iki toplantıda da aynı yönde 25'er baz puan artış yaptı.

Yeni Zelanda'da tüketici fiyatları yüzde 5,9 seviyesinde bulunuyor. Ülkede enflasyon çeyrek dönemler itibarıyla açıklanıyor ve ilk çeyrek için rakamlar 21 Nisan'da yayımlanacak.