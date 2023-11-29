Yeni Zelanda Merkez Bankası faizi değiştirmedi

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50 olarak bırakıldı. Piyasaların beklenti de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Açıklamada, "Faiz oranları ekonomideki harcamaları kısıtlıyor ve tüketici fiyat enflasyonu düşüyor. Ancak enflasyon hala çok yüksek ve Komite devam eden enflasyonist baskılara karşı temkinli olmaya devam ediyor." denildi.

RBNZ'nin enflasyon hedef aralığı yüzde 1-3 seviyesinde bulunuyor. Tüketici fiyatları en son 2023 yılı üçüncü çeyrek döneminde yüzde 5,6 olarak açıklandı.

RBNZ, talep büyümesinin hafiflediğini, ancak kısmen güçlü nüfus artışı nedeniyle 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha az olduğunu belirtti.

Banka, faiz oranını 2021 yılı Ekim ayından sonra üst üste 12 toplantıda toplam 525 baz puan artırdı. Temmuz ayında faiz artırım sürecini durduran RBNZ, sonraki 2 toplantısında da aynı seyri sürdürdü.

RBNZ, faiz oranlarını tarihsel olarak hızlı bir şekilde artıran küresel merkez bankaları arasında yer alıyor.