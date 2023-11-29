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Yeni Zelanda Merkez Bankası faizi değiştirmedi

Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ), piyasaların beklentisi doğrultusunda üst üste dördüncü kez politika faizinde bir değişikliğe gitmedi. Ancak enflasyonun çok yüksek olduğu konusunda uyardı ve faiz oranlarının daha da artırılması gerekebileceği yönünde bazı işaretler verdi.

Oluşturma Tarihi 29 Kasım 2023 09:37

Son Güncelleme Tarihi 29 Kasım 2023 09:37

RBNZ'den yapılan açıklamaya göre, gösterge faiz oranı 14 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,50 olarak bırakıldı. Piyasaların beklenti de faizde değişiklik olmayacağı yönündeydi.

Açıklamada, "Faiz oranları ekonomideki harcamaları kısıtlıyor ve tüketici fiyat enflasyonu düşüyor. Ancak enflasyon hala çok yüksek ve Komite devam eden enflasyonist baskılara karşı temkinli olmaya devam ediyor." denildi.

RBNZ'nin enflasyon hedef aralığı yüzde 1-3 seviyesinde bulunuyor. Tüketici fiyatları en son 2023 yılı üçüncü çeyrek döneminde yüzde 5,6 olarak açıklandı.

RBNZ, talep büyümesinin hafiflediğini, ancak kısmen güçlü nüfus artışı nedeniyle 2023'ün ilk yarısında beklenenden daha az olduğunu belirtti.

Banka, faiz oranını 2021 yılı Ekim ayından sonra üst üste 12 toplantıda toplam 525 baz puan artırdı. Temmuz ayında faiz artırım sürecini durduran RBNZ, sonraki 2 toplantısında da aynı seyri sürdürdü.

RBNZ, faiz oranlarını tarihsel olarak hızlı bir şekilde artıran küresel merkez bankaları arasında yer alıyor.

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