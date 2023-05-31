Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubunun(ANZ) düzenlendiği anket sonuçlarına göre, iş dünyası güven endeksi Mayıs ayında 13 puan artarak -43,8 puandan -31,1 puana yükseldi.
İş dünyasının hareketliliğini ölçen aktivite görünüm endeksi -7,6 puan seviyesinden -4,5 puana toparlandı.
İhracat niyeti Endeksi -1,5 puandan 2,0 puana çıkarken, yatırım niyeti endeksi -6,8 puanda kaldı.
Enflasyon beklentileri yüzde 5,70'ten yüzde 5,47'ye geriledi. Yeni Zelanda'da 2023 yılının ilk çeyrek dönemine ilişkin enflasyon, dönemsel olarak yüzde 1,2 artarken, yıllık enflasyon yüzde 7,2'den yüzde 6,7'ye geriledi.