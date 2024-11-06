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ABD seçim beklentisi Bitcoin fiyatına rekor kırdırdı

ABD'de seçimi Donald Trump'ın kazanacağı beklentisi Bitcoin fiyatına rekor kırdırdı.

Oluşturma Tarihi 06 Kasım 2024 09:03

Son Güncelleme Tarihi 06 Kasım 2024 09:04

ABD'nin birçok eyaletinde sandıkların kapanması ve başlayan oy sayımlarında bazı önemli eyaletlerde Donald Trump'ın önde olduğu yönündeki projeksiyonlar Bitcoin fiyatına rekor kırdırdı.

Trump'ın şu ana kadar 20, Harris'in 7 eyaleti kazandığı yönündeki sonuçlarla birlikte Bitcoin fiyatı bir ara 75 bin 193 doları gördü. Şu sıralarda fiyat düne göre yüzde 6,75 artışla 73 bin 800 dolar seviyesinde.

Yatırımcılar, net bir kazanan ilan edilene kadar bitcoin ticaretinin dalgalı olmasını bekliyor. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in zaferinin bitcoin fiyatına aşağı yönlü hareket riski getirmesi beklenirken, tüccarlar eski Başkan Donald Trump'ın kazanması durumunda fiyatta bir artış bekliyor.

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