ABD SEC'in kural koyma sürecini ilerletmeye kararlı

Financial Times'ın haberine göre, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) yasal aksaklıklara uyum sağlarken ve kurumun işleyişini temelden değiştirebilecek ABD Yüksek Mahkemesi kararlarına hazırlanırken Başkan Gary Gensler kural koyma gündemini ilerletmeye devam etmeye kararlı.

Gensler, 2021 yılında SEC başkanlığına atanmasından bu yana, ABD Hazine tahvillerinden iklim açıklamalarına kadar finans piyasalarında iddialı reformlar peşinde koştu. Ancak gündeminin bazı sütunları, yargıçların SEC'i düzenleyici aşırı erişimle suçlaması nedeniyle yasal zorluklarla engellendi.

"DÜŞEN BİR PİYASADA HALA İLERLEMEYE ÇALIŞIYORSUNUZ"

Gensler Financial Times'a verdiği demeçte "Mahkemeler uyum sağlarsa, biz de uyum sağlarız. Mahkemeler farklı bir görüşe sahip olduğunda tozumu alır ve yoluma devam ederim. Ben de pazarlarda büyümüş bir adamım. Düşen bir piyasada hala ilerlemeye çalışıyorsunuz" dedi.

Gensler kamu sektörüne katılmadan önce Goldman Sachs'ta 18 yıl geçirdi. SEC Başkanı Gensler, görev süresi resmi olarak 2026'ya kadar devam etse de, Kasım ayındaki ABD seçimlerinde Cumhuriyetçilerin muhtemel adayı Donald Trump'ın Demokrat Başkan Joe Biden'ı yenmesi halinde muhtemelen işini kaybedecek.

Biden tarafından atanan Gensler, beş yıllık görev süresi kısa kesilse bile toplamda 45 ila 50 arasında kural kabul etmeyi beklediğini söyledi.

Ancak bunu "zamana karşı yapmadığını" ve kuralların "ekonomi ve hukuk aynı hizaya geldiğinde" uygulandığını vurguladı. Ayrıca, "uygun olduğunda" baştan başlayıp kuralları yeniden oluşturmaya da istekli olduğunu söyledi.

Gensler yönetiminde SEC düzinelerce yeni kural kabul etti, ancak mahkemeler Gensler'in gündeminin bazı köşe taşlarına itiraz etti.

Haziran ayında bir ABD temyiz mahkemesi, SEC'in yetkisini aştığını söyleyerek özel sermaye gruplarından ve hedge fonlardan daha fazla açıklama yapılmasını gerektiren geniş kapsamlı önlemleri iptal etti. Gensler, ajansın "hala bunu dahili olarak gözden geçirdiğini" söyledi.