ABD'den KuCoin'e kara para aklama suçlaması

ABD'de federal savcılar, kripto borsası KuCoin'i ve iki kurucusunu kara para aklamayı önleme yasalarını ihlal etmekle suçladılar. Savcılar, Borsanın ABD'de faaliyet gösterdiğini, yatırımcılarından en az birine ABD'de faaliyet gösterme konusunda yalan söylediğini ve hem ABD hükümet kuruluşlarına kayıt yaptırmadığını hem de kara para aklamayı önleme programı sürdürmediğini söyledi.

ABD Adalet Bakanlığı bir iddianamede KuCoin ve kurucuları Chun Gan ve Ke Tang'ın KuCoin'i 30 milyondan fazla müşterisi olan bir para transferi işi olarak işlettiklerini ancak 2023 yılına kadar müşterini tanı (KYC) veya AML programı uygulamadıklarını ve o zaman bile KYC programının mevcut müşteriler için geçerli olmadığını söyledi.

Adalet Bakanlığı bir basın açıklamasında, ne Gan'ın ne de Tang'ın tutuklandığını söyledi.

DOJ iddianamesinde KuCoin'in ABD Mali Suçları Uygulama Ağı'na bir para hizmetleri işletmesi olarak kaydolmadığı belirtildi.