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Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi sinyal veriyor

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi ekonomisi için önemli göstergelerden biri olan sanayi üretimi verilerini açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Kasım 2024 14:13

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan sanayi üretim verilerine göre, Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 azaldı.

BEKLENTİLERDEN OLUMSUZ GELDİ

Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi, eylülde ağustos ayına göre yüzde 2, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 2,8 düşüş gösterdi. Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi sanayi üretiminin aylık yüzde 1,3, yıllık yüzde 2 azalacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerden daha olumsuz gelmesi dikkati çekti. AB'de ise sanayi üretimi, eylülde aylık bazda yüzde 2, yıllık bazda yüzde 2,4 azaldı.

EN FAZLA ARTIŞ GÖSTEREN ÜLKELER BELLİ OLDU

Eylülde AB ülkeleri arasında aylık bazda sanayi üretiminde en fazla artış, yüzde 5,8 ile Hırvatistan'da, yüzde 2,7 ile Portekiz'de ve yüzde 1,6 ile Slovenya'da oldu. En fazla düşüş ise yüzde 10,7 ile İrlanda'da, yüzde 5 ile Danimarka'da ve yüzde 2,9 ile Hollanda'da gerçekleşti.

Sanayi üretiminde yıllık bazda en fazla artış yüzde 7,8 ile Danimarka'da, yüzde 6 ile Belçika'da ve yüzde 3,5 ile Litvanya'da ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 7,3 ile İrlanda'da, yüzde 6,3 ile Lüksemburg'da ve yüzde 5,3 ile Macaristan'da belirlendi.

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