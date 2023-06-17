ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), dünyanın en büyük kripto para borsası olarak bilinen Binance'e ve kurucusu Changpeng Zhao'ya federal menkul kıymetler yasalarını ihlal edildiği gerekçesiyle dava açmış ve Binance'in ABD'deki varlıklarının dondurulması talebinde bulunmuştu.

İŞTEN ÇIKARMALARA BAŞLADI

Binance'in bu gelişmelerden sonra ABD iştirakinden çalışanları işten çıkarmaya başladığı öğrenildi

Reuters'ın aktardığına göre, SEC'in Binance'a dava açmasından sonra yaklaşık 50 kişinin işine son verildi. Habere göre, işten çıkartılanların arasında Binance'ın hukuk, uyum ve risk departmanlarındaki çalışanlar da var.