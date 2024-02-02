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Binance İngiltere pazarına yeniden girme çabalarında hayal kırıklığına uğradı

Binance Holdings Ltd'nin İngiltere pazarına yeniden girme çabaları, olası yerel ortakların çalışma konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığına uğradı.

Oluşturma Tarihi 02 Şubat 2024 08:52

Son Güncelleme Tarihi 02 Şubat 2024 08:52

Binance Holdings Ltd'nin İngiltere pazarına yeniden girme çabaları, olası yerel ortakların çalışma konusundaki isteksizliği nedeniyle hayal kırıklığına uğramasıyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar, kripto platformları ve müşterileri arasındaki iletişimi onaylamak için düzenleyici izne sahip en az üç İngiliz firmasının son aylarda Binance'den gelen talepleri reddettiğini söyledi.

Kaynaklar, reddedilmelerin İngiltere Mali Davranış Otoritesi'nin (FCA) Binance ile çalışmak isteyen yetkili işletmelerden bazılarına endişelerini dile getirmesinin ardından geldiğini ifade ettiler.

İngiltere'de geçen yıl kabul edilen genişletilmiş Bölüm 21 kuralları uyarınca, çoğu dijital varlık hizmeti sağlayıcısının ülkede hizmet sunmak için bu tür üçüncü taraf şirketlerle çalışması gerekiyor. Ekim ayında Binance, FCA'nın o zamanki ortağı Rebuildingsociety.com ile olan anlaşmasını feshetmesinin ardından İngiltere'de yeni müşteri kabulünü askıya almıştı

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