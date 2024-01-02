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Bitcoin 21 ayın zirvesinde

Kripto para birimlerinde de yeni yılın ilk gününde oynaklık göze çarparken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) bazı kurumların Spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'nu (ETF) başvurularını onaylayabileceği yönündeki beklentilerle Bitcoin, Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doları aştı.

Oluşturma Tarihi 02 Ocak 2024 10:24

Son Güncelleme Tarihi 02 Ocak 2024 10:24

Bitcoin fiyatı Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45 bin doların üzerine çıktı. Dünyanın en büyük kripto para birimi Bitcoin, SEC'in 2024'ün ilk ayı içinde bir spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonu'na onay vereceği beklentilerinin etkisiyle 2024'e hızlı bir başlangıç yaptı.

Bitcoin bu sabah %4 artışla Nisan 2022'den bu yana ilk kez 45.000 doların üzerine çıkarak 21 ayın en yüksek seviyesi olan 45.485 doları gördü. Şu sıralardoa yüzde 3,93 artışla 45.337 dolardan işlem görüyor.

Ethereum blok zinciri ağına bağlı olan Ethereum da %4 artışla 2.376,57 dolar oldu.

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