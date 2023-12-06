Bitcoin 44 bin doların üzerinden geriledi

Fed ve ECB'nin 2024 Mart'tan sonra faiz indirimine yönelecekleri beklentileri ve Bitwise ve BlackRock'ın SEC'e yaptıkları spot Bitcoin ETF başvurularını güncelledikleri haberleri en büyük kriptapara Bitcoin'e 44 bin doları test ettirdi.

Nisan 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin'in fiyatı Coinbase de dahil olmak üzere bazı kripto borsalarında 44.154 dolara kadar çıktı.

Birden fazla borsadan fiyat verilerini toplayan CoinDesk Bitcoin Endeksi XBX, günün erken saatlerinde 44.426'ya kadar çıktı ve şu sıralarda 24 saat öncesine göre yüzde 4,69 artışla 43.471,96 seviyesinde.

Spot piyasada Bitcoin şu sıralarda dünkü kapanışa göre yüzde 0,4 düşüşle 43720,30 dolardan işlem görüyor.

LMAX Group piyasa stratejisti Joel Kruger, bitcoin rallisinin artan kurumsal yatırımcı ilgisi ve ABD'de spot tabanlı BTC ETF'lerinin listelenmesi için yakın bir düzenleyici onay beklentisiyle desteklendiğini ve geleneksel oyuncular için varlığa erişimi basitleştirdiğini söyledi.

Kruger, BTC'nin yukarı yönlü fiyat ivmesinin, teknik fiyat seviyelerine -özellikle Mart 2022 ve Eylül 2021'de ulaşılan en yüksek seviyelere - dayanarak 48.000 ila 53.000 $ arasındaki alana kadar net bir yolu olduğunu savundu.