Bitcoin 50.000 dolar civarında seyrediyor

En büyük dijital varlık olan Bitcoin Singapur'da 49.881 dolardan işlem görürken erken saatlerde 50.383 dolara kadar yükseldi. Token, 2022'deki %64'lük düşüşün ardından geçen yılın başından bu yana değerini üçe katladı. Bitcoin, Kasım 2021'de ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 19.000 $ altında kalmaya devam ediyor.



Miller Tabak & Co. baş piyasa stratejisti Matt Maley, "Bu varlığa para girişi hakkında çok fazla konuşma var. Ayrıca momentum oyuncularının da heyecanlandığını belirtmek isterim." dedi.

State Street Global Advisors'ta SPDR Americas Distribution başkanı olan Susan Thompson Bloomberg TV'de yaptığı açıklamada, "Daha geniş bir kabul görmekten biraz uzaktayız. Konuştuğumuz danışmanların çoğu bekle ve gör yaklaşımını benimsiyor" ifadelerini kullandı.