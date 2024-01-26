Bitcoin ETF'lerine olan ilgi azalıyor

9 spot bitcoin ETF'ine Çarşamba günü yaşanan sermaye girişi fonların işlem görmeye başladığı 11 Ocak'tan bu yana görülen en düşük seviyeye indi. Dokuz yeni fona yaklaşık 270 milyon dolar giriş yaşandı.

Grayscale Investment'ın spot Bitcoin ETF'sinden çıkışlar hesaba katıldığında, Çarşamba günü toplam net çıkışlar yaklaşık 153 milyon dolar oldu. Çıkışlar yalnızca, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun yatırım aracını onaylamasının ardından bir tröstten dönüşen GBTC'den geldi.

JPMorgan, grubun akış performansını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirerek, bu hafta başında kripto para borsası Coinbase Global Inc'in notunu düşürmelerinin ardındaki neden olarak gösterdi.

11 Ocak'tan bu yana, dokuz yeni ETF'ye 5,2 milyar dolar giriş olurken, GBTC'den 4,4 milyar dolarlık çıkışı dengeledi. Toplam net giriş 857 milyon dolar oldu.