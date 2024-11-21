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Bitcoin fiyatı 97 bin doların da üzerine çıktı

Donald Trump'ın seçim zaferiyle birlikte başlayan rallisini devam ettiren Bitcoin, rekorlar kırmaya devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 21 Kasım 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 21 Kasım 2024 09:09

Bitcoin, Trump'ın sosyal medya şirketi Trump Media and Technology Group'un kripto para alım satın platformu Bakkt'ın tamamını satın almak üzere olduğunu haberlerinden bu yana hızlanan yükselişiyle bugün 97 bin doların da üzerini gördü.

Bitcoin fiyatı 97 bin 109 dolar ile rekor kırdı. Şu sıralarda düne göre yüzde 2,6 artışla 96.954 dolarda. Son 24 saatte artış yüzde 5 ve bir haftada yüzde 7,5 oldu.

Yaşanan yükselişle birlikte Bitcoin'in piyasa değeri 1,92 trilyon dolara ulaştı.

Trump'ın zaferinden en çok kazanan kripto para olarak öne çıkan Dogecoin son 24 saatte yüzde 2,20 yükseldi. Fiyatını 0,3864 dolara ve piyasa değerini 56,75 milyar dolara yükseltti.

Ethereum da Bitcoin'deki yükselişle birlikte toparlandı ve 24 saat öncesine göre yüzde 1,3 yükseldi. Piyasa değeri 376,3 milyar dolara çıktı.

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