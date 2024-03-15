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Bitcoin fiyatı sert düştü

Bitcoin fiyatı rekor seviyelerden keskin şekilde geri çekildi.

Oluşturma Tarihi 15 Mart 2024 08:44

Son Güncelleme Tarihi 15 Mart 2024 08:44

Bitcoin, kripto para birimlerindeki rallinin spekülatif köpük olup olmadığı tartışmalarının etkisiyle keskin şekilde geri çekildi.

Dün 73 bin 803,25 doları gören Bitcoin fiyatı bu sabah 66 bin 778 dolara kadar geriledi.Şu sıralarda da yüzde 4,08 düşüşle 67 bin 774 dolar civarında.

Yatırımcıların ABD'de enflasyonist baskının devam ettiğine dair son veriler çerçevesinde pozisyonlarını ayarlamaya yönelmeleri de gerilemede etkisi oldu.

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, teknoloji sektörünün Muhteşem Yedili olarak adlandırılan hisse senetlerinin rekor kıran yükselişinde ve kriptoda tüm zamanların en yüksek seviyelerinde piyasaların bir balonun özelliklerini gösterdiğini söyledi.

IG Australia Pty'de piyasa analisti olan Tony Sycamore da, Bitcoin'in "sıcak üretici fiyat enflasyonu verilerini takip eden ABD getirileri ve ABD dolarındaki yükseliş nedeniyle değer kaybettiğini" yazdı.

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