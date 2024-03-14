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Bitcoin fiyatı yeni zirveler görmeye devam ediyor

ABD'de spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına rekor düzeyde sermaye girişinin desteği ile Bitcoin fiyatı yeni zirveler görmeye devam ediyor.

Oluşturma Tarihi 14 Mart 2024 08:43

Son Güncelleme Tarihi 14 Mart 2024 08:43

Bitcoin fiyatı bu sabah son 7 gün içinde 5'inci zirvesini gördü. Dün 73 binr 711 doları test eden Bitcoin fiyatı bu sabah 73 bin 718,19 dolara kadar çıktı.

ABD spot Bitcoin ETF'lerine net günlük girişler 12 Mart'ta ilk kez 1 milyar doları aştı ve BlackRock'ın IBIT'i 849 milyon dolarlık günlük yatırım girişiyle kendi rekorunu kırdı.

Julius Baer'in dijital varlıklar analisti Manuel Villegas, "Rallinin arkasındaki nedenler oldukça açık. Düşük piyasa derinliği ortamında fiziksel olarak desteklenen ETF'lere yönelik yoğun talep. İhraççılar ETF'lerini desteklemek için büyük miktarda Bitcoin satın aldıkça, token'ın genel dolaşımdaki arzı azalmaya başladı" dedi.

Villegas, Bitcoin'in haftalık yaklaşık 6.300 token ihracının, ETF'lerin geçtiğimiz haftalardaki token talebiyle karşılaştırıldığında "tamamen cüce" olduğunu söyledi.

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