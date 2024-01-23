Bitcoin spot ETF'lerin işleme açılmalarından bu yana yaklaşık yüzde 20 geriledi

Spot ETF'leri ilk işlem gününde 49.021 dolara kadar yükselen Bitcoin fiyatı dün akşam 39 bin 444 dolara kadar düştü ve 11 Ocak zirvesinde göre yüzde 19,53 aşağı geldi. Şu sıralarda ise 24 saat öncesine göre yüzde 2,7 düşüşle 40 bin 18 dolar civarında.

Fundstrat Global Advisors LLC'nin dijital varlık stratejisi başkanı Sean Farrell, "Geçtiğimiz iki hafta boyunca Bitcoin, yükselen kurlar ve güçlenen doların kanıtladığı daha sert makro koşullar ve FTX'in varlıklarını boşaltmasıyla birlikte GBTC arbitraj pozisyonlarını çözen tüccarlardan gelen önemli satış baskısı nedeniyle zorlandı" dedi.

Farrell, FTX'in elden çıkarmalarının potansiyel olarak bir arz fazlalığını ortadan kaldırdığını ve "GBTC'deki yoğun satış baskısının yakında azalabileceğini" düşündürdüğünü de sözlerine ekledi.