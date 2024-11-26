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Bitcoin spot ETF'lerinden 438 milyon dolarlık çıkış oldu

Bitcoin spot ETF'lerinden 5 gün sonra ilk kez sermaye çıkışı oldu.

Oluşturma Tarihi 26 Kasım 2024 08:57

25 Kasım'da, Bitcoin spot ETF'lerinden toplam 438 milyon dolar net çıkış yaşadı. Bu son 5 gündeki net girişten sonraki ilk net çıkış oldu.

Bununla birlikte, BlackRock ETF IBIT'e tek bir günde 268 milyon dolarlık net giriş oldu. Bitcoin spot ETF'lerinin toplam net varlık değeri 102,23 milyar dolara ulaştı.

Ethereum spot ETF'lerine ise 25 Kasım'da toplam 2 kimyar 834 milyon dolarlık net giriş oldu ve Ethereum spot ETF'nin toplam net varlık değeri 10 milyar 277 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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