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Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi sürüyor

Bitcoin spot ETF'lerine sermaye girişi devam ederken, Ethereum EFT'lerinden çıkış yaşandı.

Oluşturma Tarihi 25 Kasım 2024 09:02

Son Güncelleme Tarihi 25 Kasım 2024 09:02

Bitcoin spot ETF'leri geçen hafta 18 Kasım'dan 22 Kasım'a kadar 3,38 milyar dolarlık net giriş sağlayarak haftalık net girişte yeni bir rekor kırdı ve art arda yedi hafta boyunca net giriş sağladı. BlackRock ETF IBIT'e haftalık net giriş 2,05 milyar dolar ve Fidelity ETF FBTC'ye haftalık net giriş 773 milyon dolar oldu.

Ethereum spot ETF'leri geçen hafta 71,6 milyon $ net çıkış yaşadı ve Grayscale ETF ETHE 95,57 milyon $ net çıkış yaşadı. Blackrock ETF ETHA'ya haftalık net giriş 78,34 milyon dolar oldu.

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