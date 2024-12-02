CANLI BORSA
Anasayfa Finans Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'leri Kasım'da rekor yatırım çekti

Bitcoin ve Ethereum spot ETF'leri Donald Trump'ın seçilmesinin ardından kasımda rekor yatırım çektiler.

Oluşturma Tarihi 02 Aralık 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 02 Aralık 2024 09:26

Doğrudan Bitcoin ve Ether'e yatırım yapan ABD borsa yatırım fonları, Başkan seçilen Donald Trump'ın kripto endüstrisini düzenleyici prangalardan kurtarma vaadiyle eşi benzeri görülmemiş bir talep görüyorlar.

Bloomberg tarafından derlenen verilere göre, Bitcoin ve Ether spot ETF grupları Kasım ayında sırasıyla 6,5 milyar dolar ve 1,1 milyar dolar olmak üzere rekor aylık net giriş kaydetti. x

Cuma günü Ether spot ETF'yerine yaşanan sermaye girişi tüm zamanların zirvesine ulaştı. Ethereum spot ETF'lerine toplam net giriş 333 milyon dolara ulaştı ve tarihte ilk kez Bitcoin spot ETF'lerini (320 milyon dolar) geride bıraktı. Tek günlük en büyük net girişe sahip Ethereum spot ETF'si, 250 milyon dolarlık tek günlük girişle BlackRock ETF ETHA oldu. Bugüne kadar ETHA'a toplam tarihsel net girişi 2,1 milyar dolara ulaştı.

29 Kasım'da Bitcoin spot ETF'lerine toplam net giriş 320 milyon dolar oldu. En büyük tek günlük net girişe sahip Bitcoin spot ETF'si 137 milyon dolarlık tek günlük girişle BlackRock ETF IBIT oldu. Bugüne kadar IBIT'in toplam tarihsel net girişi 31,738 milyar dolara ulaştı.

Bitcoin spot ETF'lerinin mevcut toplam net varlık değeri 105,279 milyar dolar oldu.

İlginizi Çekebilir
ABD talebi Brent petrolün fiyatını düşürdü ABD talebi Brent petrolün fiyatını düşürdü 28 Kasım 2024 10:30
Küresel piyasalar karışık seyrediyor Küresel piyasalar karışık seyrediyor 28 Kasım 2024 09:32
Güney Kore Merkez Bankası faizi bir kez daha indirdi Güney Kore Merkez Bankası faizi bir kez daha indirdi 28 Kasım 2024 09:29
JPMorgan S&P 500’ün 6.500’e yükseleceğini öngördü JPMorgan S&P 500'ün 6.500'e yükseleceğini öngördü 28 Kasım 2024 09:24
ECB Başkanı’ndan dikkat çeken Trump çağrısı ECB Başkanı'ndan dikkat çeken Trump çağrısı 28 Kasım 2024 09:21
Kahve fiyatları son 50 yılın zirvesinde Kahve fiyatları son 50 yılın zirvesinde 28 Kasım 2024 09:18
Çin’deki emlak krizi 2025’te de sürecek Çin'deki emlak krizi 2025'te de sürecek 28 Kasım 2024 09:01
Trump’ın gümrük vergisi araç fiyatlarına 2 bin 100 dolar ekleyecek Trump'ın gümrük vergisi araç fiyatlarına 2 bin 100 dolar ekleyecek 28 Kasım 2024 08:56
ABD’de dayanıklı mal siparişleri ekimde arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri ekimde arttı 27 Kasım 2024 17:05
Goldman Sachs’tan rekor altın tahmini geldi Goldman Sachs'tan rekor altın tahmini geldi 27 Kasım 2024 14:55
Çin’de sanayi şirketlerinin karları yüzde 10 azaldı Çin'de sanayi şirketlerinin karları yüzde 10 azaldı 27 Kasım 2024 09:56
İngiltere Merkez Bankası: Trump ticaret tarifeleri ekonomik büyüme için risk İngiltere Merkez Bankası: Trump ticaret tarifeleri ekonomik büyüme için risk 27 Kasım 2024 09:36
BİST USD EURO ALTIN
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
Değişim Son veri saati:
Düşük Yüksek
Açılış
BİST En Aktif Hisseler