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Bitcoin yeniden 70 bin doların üstünde

En büyük dijital varlık Singapur'da Çarşamba sabahı 08:20 itibarıyla 70.530 dolar seviyesine çıktı.

Oluşturma Tarihi 05 Haziran 2024 08:47

Bitcoin yeniden 70.000 dolar seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükseliş küresel piyasalarda Fed'in bu yıl faiz indirimi ihtimaline ilişkin artan güveni yansıtıyor.

En büyük dijital varlık Singapur'da Çarşamba sabahı 08:20 itibarıyla 70.530 dolar seviyesine çıktı. Bu, Mart ortasında rekor yüksek seviye olan 73.798 doların yüzde 5 kadar gerisinde kaldı.

Yatırımcılar, ABD enflasyonunun yavaşladığına ve istihdam piyasasının yumuşadığına işaret eden verilerin ardından Fed'in Kasım ayında faiz indirimine gitme ihtimalinin daha yüksek olduğunu fiyatlıyor.

Fundstrat Global Advisors dijital varlık stratejisi başkan yardımcısı Tom Couture, bir notta "Kripto varlıklar oranlardaki düşüşe olumlu tepki veriyor" dedi.

Ether, BNB ve Solana'nın da aralarında bulunduğu ilk beş kripto para son 24 saatte yükseliş yaşadı. Dogwifhat gibi tokenlar da yükselişte.

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