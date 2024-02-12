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Bitcoin yukarı hareketine devam ediyor

Nisan ayında gerçekleşecek olan dört yıllık Bitcoin yarılanmasına ilişkin iyimserlik kriptoda da etkisini gösteriyor.

Oluşturma Tarihi 12 Şubat 2024 09:09

Son Güncelleme Tarihi 12 Şubat 2024 09:09

Yarılanma, madencilerin blok zincirindeki işlemleri doğrulayan güçlü bilgisayarları çalıştırmak için aldıkları Bitcoin miktarını azaltıyor. Bu olay genellikle tarihsel emsallere dayanan fiyatlar için bir destek olarak görülüyor.

Bitcoin, işlem görmeye başlayan spot ETF'lere yoğun ilginin de desteği ile yılın en yüksek seviyesi olan 49 bin 51 dolara doğru yöneldi ancak kar satışları ile karşılaştı.

Bu sabah 48 bin 813 dolar seviyesine kadar yükselen spot Bitcoin, şu sıralarda 24 saat öncesie göre yüzde 1,26 artışla 48 bin 140 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin fiyatı bu ay yüzde 13,39 ve yıl başından bu yüzde 14,8 yükseldi. son 6 aydoaki yükseliş ibe yüzde 64'e yaklaştı.

Kripto platformu BTC Markets Pty'nin CEO'su Caroline Bowler, Bloomberg Television'da yaptığı açıklamada, "kurumsal paranın varlık sınıfına doğru artan bir hareketi" olduğuna dair göstergeler olduğunu söyledi.

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