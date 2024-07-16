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Bitcoin'in fiyatı 65 bin dolara yaklaştı

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de Donald Trump'ın başkanlık yarışını kazanma ihtimalinin artması ve ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın "güvercin" mesajlarıyla 65 bin dolara yaklaştı.

Oluşturma Tarihi 16 Temmuz 2024 12:34

Kripto para piyasalarında bir süredir devam eden satış baskısının hafta sonundan bu yana devam eden haber akışıyla güç kaybettiği görülüyor.

Daha önce kripto para piyasalarına ilişkin pozitif söylemlerde Trump'ın başkanlığı kazanacağı ihtimalinin artması risk iştahını desteklerken, Fed'in bu yıl 2 kez faiz indirimine gideceğine ilişkin fiyatlamalar da kripto para piyasalarında görülen yukarı yönlü harekette etkili oldu.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri yeniden 2 trilyon doların üzerine çıkarken, en büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı son 24 saatte ABD'de kripto piyasasına yönelik düzenlemelerde rahatlama umuduyla Haziran sonundan beri ilk kez 65 bin dolara yaklaştı.

TSİ 12.00 itibarıyla 63 bin dolardan işlem gören Bitcoin'de cuma gününden bu yana kaydedilen değer kazancı yüzde 10'a çıkarken, analistler, söz konusu düşüşte kar satışlarının etkili olduğunu bildirdi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı 3 bin 400 doların altında kaldı. TSİ 11.10 itibarıyla Ethereum, 3 bin 390 dolar seviyesinde işlem gördü.

Analistler, ABD'de hem yeni yatırım araçlarında onayın yaklaşması hem de kasım başındaki başkanlık seçimlerinden sonra Beyaz Saray'ı Trump'ın yönetme ihtimalinin artmasının kripto piyasasında olumlu değerlendirildiğini belirtti.

Yatırımcıların şu anda Cumhuriyetçi aday Donald Trump'ın iktidara geri dönmesini beklediğini belirten analistler, Trump kısa süre önce kendisini kripto dostu olarak konumlandırdığından, sektör özellikle gelecekte daha az kısıtlayıcı düzenleme yapılmasının umulduğunu kaydetti.

Analistler, ABD seçim kampanyasıyla ilgili belirsizliğin azalmasının da kripto varlıklara talebi artırdığına işaret ederek, yatırımcıların Bitcoin'i likiditeyi park etmek için bir kaçış aracı olarak gördüklerini belirtti.

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