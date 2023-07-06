BlackRock CEO Larry Fink, Bitcoin'i bir "uluslararası varlık" olarak nitelendirdi ve kripto paraya yatırım yapmayı daha ucuz ve kolay hale getirmek istediklerini söyledi.

Fox Business'a konuşan Fink, "Şu anda Bitcoin ile işlem yapmak çok pahalıya mal oluyor. Regülatörlerimizin bu başvuruları kriptoyu demokratikleştirmenin bir yolu olarak görmelerini umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Blackrock, Bitcoin'e doğrudan yatırım yapacak bir borsa yatırım fonu kurmak için geçtiğimiz ay SEC'e başvuru yapmıştı. Fink, "Bunu bir fırsat olarak görüyoruz. Regülatörlerimizle çok yakından çalışıyoruz" dedi.

Fink'e göre, Bitcoin, "altını dijitalleştirmek" gibi bir alternatif ve uluslararası bir varlık haline gelebilir.