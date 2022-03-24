İngiltere Merkez Bankası kripto paralar için ilk düzenleyici taslak için harekete geçti. BoE, sektörün küçük olmaya devam ettiğini belirtmekle birlikte, eğer düzenlemesiz, denetimsiz bırakılır ise hızlı büyümesinin gelecekte finansal istikrara yönelik riskler yaratabileceğini vurguladı.

KRİPTO PARA PİYASASI 2 YILDA 10 KAT BÜYÜDÜ

BoE Finansal Politika Komitesi yaptığı açıklamada, "Kripto varlıkların hali hazırdaki büyüklüklerinde yaptırımlardan kaçınmak, etrafından dolanmak için kullanılabilir bir yol sağlamaları muhtemel değim. Ancak böyle davranışlara yönelinmesi olasılığı kripto varlıklarda etkin kamu politika çerçevesi ile birlikte inovasyonun sağlanmasını öneminin altını çiziyor" denildi.

Kripto varlık piyasası 2020 başları ile Kasım 2021 arasında 10 kat büyüdü. Sektörün büyüklüğü şu anda 1,7 trilyon dolar ve bu küresel finansal varlıkların sadece yüzde 0,4'ünü oluşturuyor. Dolaşımda 17 bin farklı kripto varlık tokeni bulunuyor.