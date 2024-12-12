Citi'den FLAŞ stabilcoin analizi: ABD dolarının hakimiyetine...

Citi Wealth stratejistleri, stabilcoinlerin yalnızca ABD dolarının egemenliğini güçlendirmekle kalmayıp, BTC'nin bir gün ABD dolarının üstünlüğüne son vereceği yönündeki söylemlere de meydan okuduğunu savundular.

"Başlangıçta, bitcoin gibi kripto para birimleri merkez bankası tarafından çıkarılan para birimlerine rakip olarak düşünülmüştü. Gerçekten de bazıları bitcoin'in ABD dolarının hegemonyasına son verebileceğine inandı ve inanmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan stratejistler, "Ancak, kripto para birimi işlem hacminin beşte dördünden fazlasını oluşturan sabit paralar bu anlatıya meydan okuyor" dediler.

Citi, stabilcoinlerin büyük çoğunluğunun ABD dolarına sabitlendiğine ve ihraççıların hem ABD doları hem de ABD Hazine tahvillerini rezervde tuttuğuna işaret etti. Ayrıca, ABD hükümetinin stabilcoinleri daha da meşrulaştırmak için harekete geçmesi halinde, bunun USD'nin hakimiyetini destekleyebileceğini öne sürdü.

"Daha fazla düzenleyici netlik de potansiyel olarak [stabilcoinlerin] çekiciliğini daha da artırabilir. Eğer böyle olursa, stablecoin ihraççılarından gelen ABD Hazine bonolarına olan talep, bugün alımların yaklaşık %1'inden artabilir" ifadelerini kullanan Citi, "Bu nedenle, doları gasp etmek yerine, bu kripto para çeşidi doları dünya için daha erişilebilir hale getirebilir ve ABD para biriminin uzun süredir devam eden küresel hakimiyetini güçlendirebilir" dedi.