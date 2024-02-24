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ECB'den sert Bitcoin yorumu: Değeri sıfır

ECB, Bitcoin'in gerçeğe uygun değerinin sıfır olduğunu ve yaşanan son yükselişin büyük bir ikincil hasara yol açacağını söyledi.

Oluşturma Tarihi 24 Şubat 2024 09:19

Son Güncelleme Tarihi 24 Şubat 2024 09:19

Avrupa Merkez Bankası (ECB) analistleri yazdıkları bir blog yazısında; Bitcoin'in geçtiğimiz ay aldığı ETF onayını "çıplak imparatorun yeni kıyafetleri" olarak nitelendirdi. Yazıda kripto varlığın çözdüğü sorundan çok, yarattığı sorun olduğuna dikkat çekildi.

Bu sorunlar arasında çevreye verilen zarar ve piyasayı daha az anlayanların zararına olarak zenginliğin yeniden dağıtılması da yer alıyor.

Bitcoin taraftarları için resmi ETF onayı; kripto yatırımlarının güvenli olduğu ve önceki yükselişin durdurulamaz bir zaferin kanıtı olduğu anlamına geliyor.

ECB'den Ulrich Bindseil ve Jürgen Schaaf, "Her iki iddiaya da katılmıyoruz ve Bitcoin'in adil değerinin hala sıfır olduğunu yineliyoruz" diyerek yatırımcıları Bitcoin balonunun kontrolsüz bir şekilde yeniden şişirildiği konusunda uyardı.

ECB stratejistleri, Bitcoin'in nakit akışı ya da diğer değer bazlı getirileri üretmede yetersiz kaldığını ve bu nedenle zayıf bir yatırım olduğunu söyledi. Yazıya göre, dijital para biriminin anonimliğinden yararlanan siber suç faaliyetlerinin artması, günlük ödeme yöntemi olarak potansiyel kullanımının önünde engel teşkil ediyor. Dahası, iş ispatı mekanizması yoluyla Bitcoin madenciliği çevresel kaygılar yaratmaya devam ediyor.

Notta, "Ne yazık ki, tüm bu riskler gerçekleşti" denildi.

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Ocak ayında 11 ABD spot Bitcoin ETF''ini onayladı. Toplam kripto para birimi piyasa değeri Nisan 2022'den bu yana ilk kez 2 trilyon dolara yükseldi.

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