Uzun süreden bu yana kriptoparalara karşı çıkmaya devam eden Hindistan Merkez Bankası Başkanı Shaktikanta Das, dijital paraların temelde bir değerlerinin olmadığını ve finansal istikrara tehdit oluşturduklarını söyledi.

"KRİPTO PARA YATIRIMCILARI RİSK ALDIKLARINI BİLMELİLER"

Das, "Kripto para yatırımcıları risk alarak yatırım yaptıklarını akıllarından çıkarmamalılar. Aynı zamanda kriptoparaların temelde bir değerleri olmadığını, bir lale bile olmadıklarını akıllarında tutmalılar" diye konuştu.

"Kripto para veya ne isim verirseniz verin bu dijital tokenler makroekonomik istikrarımız ve finansal istikrar için tehdit" ifadelerini kullanan Das, Hindistan MB'nin merkez bankası dijital parası çıkarmak konusunda dikkatli şekilde ilerlemeye devam ettiğini ve var olan riskleri ihtiyatlı şekilde değerlendirdiğini vurguladı.