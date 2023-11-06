Hong Kong kripto yatırım fonlarını değerlendiriyor

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu İcra Kurulu Başkanı Julia Leung, düzenleyicilerin kaygılarının karşılanması koşuluyla perakende yatırımcıların bu tür spot ETF'lere erişimini değerlendirdiğini söyledi.



Leung, "Verimliliği ve müşteri deneyimini artıran yenilikçi teknoloji kullanan teklifleri memnuniyetle karşılıyoruz. Yeni riskler ele alındığı sürece bunu denemekten mutluluk duyarız. Yaklaşımımız varlık ne olursa olsun tutarlıdır" dedi.



Hem Hong Kong hem de ABD şu anda vadeli işlemlere dayalı kripto ETF'lerine izin veriyor, ancak fon endüstrisinin genel büyüklüğüne kıyasla alımlar mütevazı kaldı. Hong Kong şu anda Samsung Bitcoin Futures Active, CSOP Bitcoin Futures ve CSOP Ether Futures ETF'lerini listeliyor. Bunların toplam varlıkları yaklaşık 65 milyon dolar.