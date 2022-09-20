JPMorgan: Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması talebi çok az

JPMorgan'ın ödemeler bölümü küresel başkanı Takis Georgapkooulos, "Altı ay öncesine kadar kriptoparaların ödeme aracı olarak kullanımı konusunda müşterilerimizden çok fazla talep alıyorduk. Şu anda ise çok az talep var. Ancak biz banka olarak ödeme aracı olarak bu yöntemi kullanmak isteyen müşterilerimize hala destek sağlıyoruz" dedi.