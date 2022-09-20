JPMorgan'ın ödemeler bölümü küresel başkanı Takis Georgapkooulos, "Altı ay öncesine kadar kriptoparaların ödeme aracı olarak kullanımı konusunda müşterilerimizden çok fazla talep alıyorduk. Şu anda ise çok az talep var. Ancak biz banka olarak ödeme aracı olarak bu yöntemi kullanmak isteyen müşterilerimize hala destek sağlıyoruz" dedi.
JPMorgan: Kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılması talebi çok az
JPMorgan Chase, kripto paraların ödeme aracı olarak kullanılabilmesi yönündeki talebin son 6 ayda ciddi bir düşüş gösterdiğini bildirdi.
OYUN SEKTÖRÜNDE KRİPTO PARA KULLANIMININ BÜYÜYOR
Oyun sektöründe kripto para kullanımının giderek büyümekte olduğunu da anlatan Georgakopoulos, kripto para kullanımı konusunda geleneksel oyun sektöründe hem de metaversede pek çok yeni fırsat olduğunu belirtti.
CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN! ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!