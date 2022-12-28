ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.

Kraken tarafından yapılan açıklamada, 31 Ocak 2023 itibarıyla Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (JFSA) kaydın silineceği belirtildi.