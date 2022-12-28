ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.
Kraken tarafından yapılan açıklamada, 31 Ocak 2023 itibarıyla Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (JFSA) kaydın silineceği belirtildi.
ABD merkezli kripto para borsası Kraken, Japonya'daki faaliyetlerini durdurma kararı aldığını açıkladı.
Kraken tarafından yapılan açıklamada, 31 Ocak 2023 itibarıyla Japonya Finansal Hizmetler Ajansı'ndan (JFSA) kaydın silineceği belirtildi.
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