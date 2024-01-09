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Kripto para piyasaları Bitcoin ETF kararına odaklandı

Kripto para ekosistemi, Bitcoin endeksli ETF gelişmeleri sebebiyle 2024’e dalgalı başladı. Piyasalar, 7-10 Ocak tarihleri arasında gelmesi beklenen ilk spot Bitcoin ETF kararına odaklanırken, gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na çevrildi.

Oluşturma Tarihi 09 Ocak 2024 12:26

Son Güncelleme Tarihi 09 Ocak 2024 12:26

Kripto para ekosistemi, Bitcoin endeksli ETF gelişmeleri sebebiyle 2024'e dalgalı başladı. Piyasalar, 7-10 Ocak tarihleri arasında gelmesi beklenen ilk spot Bitcoin ETF kararına odaklanırken, gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na çevrilmesiyle ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Küresel Büyüme Direktörü Kafkas Sönmez, "8 Ocak haftası, kripto para ekosistemi açısından oldukça kritik bir hafta. En geç 10 Ocak'a kadar SEC'in Ark 21 Shares'in Bitcoin ETF başvurusuna dair kararını açıklaması bekleniyor. Kripto para piyasaları, 8-10 Ocak tarihleri arasında gelebilecek karara odaklandı" dedi.

Kripto para ekosisteminin Ocak 2024 gündeminin ilk başlığı, yılın ilk gününden itibaren Bitcoin ETF (borsa yatırım fonu) tartışmaları oldu. Spot piyasada işlem görecek ve bu sayede kurumsal ve bireysel yatırımcıların doğrudan Bitcoin alıp satmalarını gerektirmeden, düzenlenmiş bir finansal ürünle Bitcoin tabanlı bir yatırım aracı kullanmalarına olanak tanıyacak spot Bitcoin ETF'ye ilişkin beklenen ilk kararın tarihi yaklaşırken, gözler ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) çevrildi.

Bitcoin'in genel anlamda kabul gören bir yatırım enstrümanına dönüşümünü hızlandırması beklenen Bitcoin ETF gelişmelerine yönelik piyasa tepkileri, yılın ilk gününden itibaren görülmeye başlandı. Piyasanın SEC'den gelecek onaya dair beklentileri piyasa değerine göre dünyanın en büyük kripto para biriminin fiyatını 1 Ocak'tan itibaren 45 bin dolar üzerine taşımıştı. Geçtiğimiz hafta çarşamba günü finansal hizmetler şirketi Matrixport'un spot Bitcoin ETF kararının 2024 ikinci çeyreğine kaldığı ve ocakta tüm başvuruların reddedileceği yönündeki görüşleri ise iki saat içinde piyasadan 400 milyon dolar sildi. Bitcoin fiyatı 40 bin dolar seviyelerine düşerken, takip eden günlerde toparlandı.

Piyasanın SEC'den gelecek ilk karara kadar dalgalı hareketini koruyacağını ancak genel havanın iyimser olduğunu dile getiren Kafkas Sönmez, "Bu büyük düşüşün ardından, Fox News SEC avukatlarının borsa temsilcileriyle buluştuğunu ve ilk toplantıların gerçekleştirildiğini öne sürdü. Piyasada ocak ayında ilk olumlu kararların geleceğine dair beklenti yüksek. Yatırımcı duyarlılığını gösteren korku ve iştah endeksleri de iyimser havayı doğruluyor" diye konuştu.

SON TARİH 10 OCAK

Bugüne dek spot Bitcoin ETF için SEC'e başvuruda bulunan kuruluşlar arasında BlackRock, Grayscale, WisdomTree, Ark Invest, VanEck, Invesco Galaxy gibi önde gelen varlık yönetimi şirketlerinin olduğunu söyleyen Sönmez, "Gelişmeler başvurularla da sınırlı değil. JPMorgan, Cantor Fitzgerald, Jane Street gibi, Wall Street'in önde gelen bankaları, potansiyel spot Bitcoin ETF'lerin yetkili katılımcıları olmak için varlık yönetimi şirketleriyle anlaştı. Goldman Sachs'ın da benzer bir adımı olduğunu biliyoruz. Bu haberler, Bitcoin fiyatına olumlu etki etmesi beklenen karara ilişkin umutları artırıyor. Piyasa şu an onay haberini fiyatlamaya her zamankinden daha hazır. SEC'in yeniden bir erteleme yapabilecek alanı kalmadığı düşünüldüğünden, ilk kararın son tarihi olan 10 Ocak iple çekiliyor" ifadelerini kullandı.

1 YILDA 14 MİLYAR DOLARLIK YENİ BİR PAZAR

Sönmez, değerlendirmelerini onay kararının potansiyel etkilerine ilişkin beklentileriyle sonlandırdı:

"SEC'den gelecek ilk onay, diğer varlık şirketlerinin başvurularının da onaylanacağına işaret edecek. Spot Bitcoin ETF, yatırımcılar için Bitcoin varlığına yatırım yapmadan, Bitcoin endeksli bir fonla birikimlerini değerlendirmelerine olanak tanıyacak ve bu sayede Bitcoin'in erişim alanını güçlendirecek. Galaxy'nin çeşitli hesaplamalara dayanan tahminleri, spot Bitcoin ETF'sine 1 yılın sonunda 14 milyar, ikinci yılda 27 milyar, üçüncü yılda ise 39 milyar dolarlık bir giriş öngörüyor. Bu tahminler, özellikle kurumsal yatırımcıların bu yeni varlığa ilişkin iştahını kabartıyor."

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