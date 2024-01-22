Küresel kripto para borsasından Bitcoin yarılanması değerlendirmesi

Bitcoin yarılanmasına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan OKX Ticari Faaliyetler Sorumlusu Lennix Lai, "Bitcoin yarılanmasının, büyük sermaye harcaması (CAPEX) kapasitesine sahip oyuncuların lehine olacağını tahmin ediyorum. Küçük ölçekli madenciler ise madencilik gücünü tanımlayan hash oranları göz önüne alındığında beklenen yatırım getirisini sağlayabilmek için CAPEX'lerini ikiye katlamak ve operasyon harcamalarını artırmak durumunda kalacak" dedi.

Bitcoin ETF onay sürecindekine benzer fiyat tartışmalarının yarılanma etkinliğine 100 günden az zaman kala yeniden alevlendiğini hatırlatan Lai, "Bitcoin ETF kesinlikle sektör için bir dönüm noktasıydı. Her ne kadar Bitcoin 49 bin seviyelerine kadar yükselip ardından 42 bin bandına düşse de orta ve uzun vadeli etkilerinin kripto para piyasalarını canlandırması muhtemel görülüyor. Dört yılda bir gerçekleştirilen halving de başta Bitcoin topluluğu olmak üzere kripto para ekosistem paydaşları tarafından yakından takip ediliyor ve yarılanmanın fiyatlara etkisi tartışılıyor. Öncelikle tarihsel verilere bakmakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Bitcoin en son Mayıs 2020'de yarılanmıştı ve bu durum, o yılın sonunda kripto para biriminin fiyatlarına yüzde 200 artış olarak yansıdı. 2016'daki yarılanmanın ardından fiyat, 2017'de 20 bin dolar seviyesine sıçradı" diye konuştu.

"KÜÇÜK MADENCİLER, MADENCİLİK ALTYAPISINI OLUŞTURMAK İÇİN DAHA FAZLA RİSK ALACAK"

Yarılanma olayının daha çok Bitcoin üreticilerini, yani madenci şirketleri etkileyeceğini ifade eden Lai, "Bazı haberlerde, özellikle Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencilerinin donanım yatırımları yaptıkları görülüyor. Bitcoin yarılanmasının, büyük sermaye harcaması (CAPEX) kapasitesine sahip oyuncuların lehine olacağını tahmin ediyorum. Küçük ölçekli madenciler ise, madencilik gücünü tanımlayan hash oranları göz önüne alındığında beklenen yatırım getirisini sağlayabilmek için CAPEX'lerini ikiye katlamak ve operasyon harcamalarını artırmak durumunda kalacak. Başka bir deyişle küçük madenciler, madencilik altyapısını oluşturmak için daha fazla risk alacak ve bu durum da onları Bitcoin'deki fiyat dalgalanmalarına karşı daha kırılgan hâle getirecek. Bu durumun kripto madencilik sektöründe bir konsolidasyon etkisi oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Zira madencilerin çok daha verimli çalışması ve diğer gelir fırsatlarını keşfetmesi gerekiyor. Bu noktada, Bitcoin'in BRC-20 gibi Katman 2 ekosistemini keşfetmenin ve 'inscription' yeniliğinin başka bir gelir kaynağı getirmesi olasılığının da altını çizmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK YATIRIMCILARA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Önümüzdeki dönemin kripto para piyasalarındaki gelişmeler açısından oldukça hareketli olabileceğine dikkat çeken Lai, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Fiyat tahminlerine dair çok sayıda manşet görmek olası. 2024 için yüzde binlik bir ralli bekleyenleri de görmek mümkün, daha olağan senaryolarda 60 bin dolar gibi fiyatları hedefleyenleri de. Firma olarak çok güvendiğimiz ve faaliyet göstermekten memnuniyet duyduğumuz Türkiye pazarındaki kripto para yatırımcılarını güncel bilgilerle desteklemeye, kripto yatırımlarının fırsatları ve riskleri hakkında bilgilendirmeye şeffaflıkla devam ediyoruz. Kullanıcı varlıklarının rezervini birebir tutan ve düzenli olarak rezerv kanıtı raporu sunarak sektörde güvene öncülük eden firma olarak, kriptonun en hareketli yıllarından biri olacağını düşündüğümüz 2024'te de Türk yatırımcılara desteğimizi sürdüreceğiz."