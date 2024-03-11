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LSE Bitcoin ve Ether için başvuruları kabul edecek

Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE), Bitcoin ve Ether ile desteklenen borsa yatırım senetlerinin kabulü için başvuruları kabul etmeye başlayacak.

Oluşturma Tarihi 11 Mart 2024 16:19

Son Güncelleme Tarihi 11 Mart 2024 16:19

Londra Menkul Kıymetler Borsası (LSE), Bitcoin ve Ether ile desteklenen borsa yatırım senetlerinin kabulü için başvuruları kabul etmeye başlayacağını ve profesyonel yatırımcıların varlık sınıfına yatırım yapmaları için başka bir yol açacağını söyledi.

Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre LSE, başvuruları 2024 yılının ikinci çeyreğinde kabul edeceğini söyledi. Kesin lansman tarihinin zamanı geldiğinde teyit edileceği belirtildi.

Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesi (FCA), yaptığı basın açıklamasında, kripto para piyasalarının artan kurumsallaşmasının bir başka işareti olarak, kripto varlık destekli borsada işlem gören senetler (ETN'ler) için listelenmiş bir piyasa segmenti oluşturmak üzere Tanınmış Yatırım Borsalarından gelen taleplere itiraz etmeyeceğini söyledi.

FCA, ürünlerin yatırım firmaları ve kredi kuruluşları da dahil olmak üzere profesyonel yatırımcılara sunulacağını söyledi.

ETN'ler, genellikle bir banka veya yatırım yöneticisi tarafından çıkarılan ve temel bir endeksi veya varlıkları izleyen bir tür borsada işlem gören üründür.
Düzenleyici kurum, borsaların, ticaretin düzenli olması ve profesyonel yatırımcılara uygun koruma sağlanması için yeterli kontrollerin yapıldığından emin olmaktan sorumlu olacağını söyledi.

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