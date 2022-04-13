Rusya'nın Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, ülkenin enerji ticaretini bitcoin ile yapabileceği açıklamasında bulundu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan uzmanlar büyük hacimli işlemlerin özellikle bitcoin ve ethereum mevcut ağ yapısı ve likiditeleri göz önünde bulundurulduğunda yapılamayacağını ifade etti.

Finans Uzmanı ve kripto varlıklar üzerine araştırmalar yapan Melih Sefa Yavuz ve Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, Rusya'nın enerji ticaretini kripto paralar ile yapabilmesi konusunda açıklamalarda bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in duyurduğu kararnameyi hatırlatan Makro Ekonomi Uzmanı Prof. Dr. Volkan Öngel, "Rus gazını almak isteyen ülkelere farklı uygulamalar getirilmişti. Kararnameye göre Rusya'nın dost olmayan ülkeler olarak tanımlamış olduğu ve yaptırım uyguladığı Batılı ülkelerin 1 Nisan'dan itibaren Rus doğalgazı için ruble ve altın cinsinden ödeme yapmak zorunda olduğunu, yaptırıma dahil olmayan ''dost'' ülkelerin ise kendi para birimlerini kullanabileceklerini açıklanmıştı. Rusya Federasyonu Enerji Komitesi Başkanı Pavel Zavalny, Çin ve Türkiye gibi ''dost'' ülkelerin gaz alımlarında Bitcoin kullanabileceğini belirtti" diye konuştu.

"PETRO-COİN SİSTEMİ UYGULANAMAZ"

Rusya'da günlük olarak yaklaşık 35 milyar dolarlık döviz işlemi gerçekleştiğini belirten Öngel, "Böylesi büyük hacimli işlemlerin özellikle Bitcoin ve Ethereum'un mevcut ağ yapısı ve likiditeleri göz önünde bulundurulduğunda yapılabilmesi mümkün görünmüyor. Dolayısıyla Rusya'nın kripto paralar üzerinden enerji ticaretini yürüterek ambargoyu delmesi ve petro-dolar sistemine karşı petro-coin gibi bir sistemi uygulayabilmesi pek mümkün değil" dedi.

PETRO-DOLARA YENİ ALTERNATİF PETRO-ALTIN MI?

Rusya Merkez Bankası'nın rubleyi desteklemek için 1 gram altını 5000 rubleye sabitlediğini hatırlatan Finans Uzmanı Melih Sefa Yavuz ise "Bu oyunu değiştiren bir hamle oldu. Özellikle Rusya'nın döviz rezervlerinin dondurulması ve ABD'de yaşanan enflasyon sebebiyle doların küresel ölçekte zayıflaması bu kararın alınmasında tetikleyici olmuş olabilir. Nitekim Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte dolar karşısında hızlı bir şekilde değer kaybeden ruble, kayıplarını geri alarak savaş öncesindeki düzeyine geri döndü. 7 Mart'ta 1 dolar 137 ruble seviyesindeyken bu kararla birlikte 82 seviyelerine kadar geriledi" diye konuştu.

Yavuz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Rusya'nın dünyanın en büyük doğal gaz ihracatçısı ve dünyanın üçüncü büyük petrol ihracatçısı olduğu gerçeği göz önünde bulundurulduğunda, rublenin altına endekslenmesi Rus gazının dolaylı da olsa altına endekslendiğini göstermektedir. Nitekim Rusya ve Çin gibi dünyanın emtia açısından güçlü ülkeleri yeni ve daha adil bir para sisteminin gerekliliği yıllardır tartışıyor. Dolayısıyla 1971'den günümüze kadar geçen sürede devam eden petro-dolar sistemine alternatif olarak petro-altın tabanlı bir sisteminin konmaya çalışıldığını düşünmek hatalı bir yaklaşım olmayacaktır. Batılı ülkelerin ve ABD'nin Rusya'nın stratejisine karşı verecekleri tepki ise önümüzdeki günlerde küresel konjonktürü yeniden şekillendirecektir."