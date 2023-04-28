Resmi sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı videoda "Yasa açık" diye konuşan SEC'in Başkanı Gary Gensler, "Eğer siz bir menkul kıymet borsası, takas evi veya aracı kurumuysanız bize kayıt olmanız ve kurallara uymanız gerekli. Çıkar çatışmaları ile başa çıkmalı ve önemli bilgileri açıklamalısınız" dedi.

Gensler'in açıklaması kritpo para borsası Coinbase'nin bu hafta SEC'i dava etmesinin ardından geldi. Coinbase açtığı davada, SEC'i Temmuz 2022'de verdiği ve dijital methodlar yolu ile pazara sunulan ve işlem gören menkul kıymetlerin regülasyonu için kurallar sunması ve uygulaması çağrısı yaptığı dilekçesine yanıt vermeye zorlamayı amaçlıyordu.