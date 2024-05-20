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SEC'in Ethereum spot ETF'si hakkında karar vermesi bekleniyor

SEC'in bir Ethereum spot ETF'si hakkında bu hafta karar vermesi bekleniyor.

Oluşturma Tarihi 20 Mayıs 2024 08:56

Son Güncelleme Tarihi 20 Mayıs 2024 08:56

ETF Store Başkanı Nate Geraci, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, SEC'in bu hafta bir Ethereum spot ETF'si hakkında karar vereceğini söyledi.

Geraci yaptığı açıklamada, "ETF'nin piyasaya sürülebilmesi için SEC'in hem 19b-4'ü (alım satım kurallarında değişiklik) hem de S-1'i (kayıt beyanı) onaylaması gerekiyor. Teknik olarak SEC'in 19b-4'leri onaylaması ve ardından S-1 onaylarını yavaşlatması mümkündür" dedi.

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