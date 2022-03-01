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METE DİRİCE
Oluşturma Tarihi: 01 Mart 2022 13:19
Son güncelleme Tarihi: 01 Mart 2022 13:21

SON DAKİKA | Bitcoin ve kripto paralar için de yaptırım iddiası! Rusya Ukrayna Savaşı kripto paraya sıçradı

Son dakika haberi...Rusya Ukrayna Savaşı`nda 6. güne girilirken, yaptırımlar yeni bir boyuta evriliyor. Merkeziyetsiz yapısı ve regülasyonların zayıf olduğu için Bitcoin ve kripto para piyasalarında yaptırım iddiaları güçlendi. Öte yandan Bitcoin öncülüğünde kripto paralar yaptırım iddiaları gölgesinde Rusya`nın ticarette bu para birimlerini kullanacağı spekülasyonu ile yükselişe geçerek 44 bin doları aştı. Uzmanlar, sıcak haber akışına aşırı duyarlı olan kripto paralar için sert dalgalanmalar sonrası büyük kayıplar yaşanabileceği yönünde yatırımcıları uyardı. Özellikle kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Son dakika haberleri...Rusya Ukrayna Savaşı ile artan gerginlik Bitcoin başta olmak üzere kripto para piyasalarına da sıçradı. ABD ve AB ülkeleri başta olmak üzere NATO ülkelerinin Rusya'yı SWIFT sistemi dışına itmesinin ardından, merkeziyetsiz ve regülasyonu zayıf kripto para piyasaları için de yasaklama getireceği piyasa kulislerinde dillendirilmeye başladı.

SWIFT KARARI SONRASI RUBLE ÇAKILDI

Özellikle hafta sonu artan gerginlik Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması gibi somut adımları beraberinde getirdi. Rusya'nın ödeme sistemleri dışarısına itilerek küresel ticaret ile bağının koparılmasını amaçlayan bu yaptırımlar sonrası Rus rublesi yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti. Bununla beraber Rusya Merkez Bankası sermaye kontrolü tedbirlerini devreye aldı ve Rus şirketlerin ve vatandaşların yurt dışına döviz çıkarmasını yasakladı.

ABD'DEN RUSYA MARKEZ BANKASI'NA İŞLEM YASAĞI

ABD, Rusya Merkez Bankası'nın yurt dışındaki varlıklarını ülkeye getirmesini engellemek amacıyla, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu ve onun yönetim şirketi ile işlem yapılmasını yasakladı. SWIFT hamlesiyle beraber bu adım Rusya'nın ödeme ağlarında, finansal sistemlerdeki eli kolu bağlanarak dış ticaret yapmasının öne geçilmesi amaçlandı. Bu adımlar ayrıca Rusya Merkez Bankası'nın para politikası araçlarını kullanarak rubledeki değer kaybını önleme girişimlerinin zayıflaması anlamı taşıyor.

RUSYA MERKEZ BANKASI SWITF SİSTEMİ İÇİN ALTERNATİF ÖNERDİ AMA...

Rusya'nın küresel ticaretin güvenilir, hızlı ve en büyük ödeme ağı olan SWITF sisteminden çıkarılması sonrası Rusya Merkez Bankası, "Finansal altyapımız sorunsuz çalışacak. Zira ülkemizde SWIFT'in yerini alabilecek SPFS mali mesajlaşma sistemimiz var. Yurtdışından katılımcılar bu sisteme dahil olabilir" açıklamasında bulundu.

Tamamen Rusya'ya ait olan SPFS sistemi 2017 yılında kuruldu. SPFS'nin SWIFT'e alternatif olacak şekilde rüştünü ispat etmemesi ve uluslararası denetime tabi olmaması nedeniyle çok kullanılmıyor. Daha önce Almanya, İsviçre, Belarus, İsviçre, Ermenistan, Kazakistan ve Kırgızistan'dan katılımcıların bu sisteme bağlı olduğu açıklansa da, bu katılımcıların çoğunun Rusya'ya yaptırımlara katılması nedeniyle sistemi kullanmayacağı anlamı çıkıyor.

BİTCOİN VE KRİPTO PARALAR TERS KÖŞE YAPTI

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı Perşembe günü piyasalarda risk iştahının azalmasıyla beraber darbe yiyen kripto paralar Bitcoin öncülüğünde biranda yüzde 10'un üzerinde değer kaybına uğradı.

En büyük hacimli kripto para Bitcoin, 34.300 dolar bandına kadar çekildi. Ancak daha sonras gelen müzakare mesajları sonrası yeniden 38 bin dolar bandına çıkan Bitcoin, SWIFT yaptırımları sonrası yatırımcılara ters köşe yaptı.

BİTCOİN RUSYA SPEKÜLASYONU İLE YÜZDE 15'İN ÜZERİNDE YÜKSELDİ

Rusya'ya karşı özellikle ticareti engelleyeceği adımların atılması, Rusya-Dünya arasındaki ticarette ödemelerin kripto paralar ve Bitcoin üzerinden yapılabileceği spekülasyonunu yarattı. Bununla beraber Bitcoin hızla yüzde 15'in üzerinde değer kazanarak 44 bin dolar bandını aştı.

FLAŞ İDDİA: KRİPTO PARA BORSALARI RUS KULLANICILARIN HESAPLARINI DONDURMALI

Rusya Ukrayna Savaşı sürerken, ABD ve AB'nin bu haber akışı sonrası merkeziyetsiz ve zayıf regülasyon içeren kripto paralar için yaptırım iddiaları konuşulmaya başladı.

Rusya'nın yaptırımları delmek için kripto para ödeme ağından ticaret gerçekleştirmesinin önüne geçmek adına adım atılacağı yönünde haberler geliyor.

Gelen son dakika bilgisine göre ABD'de Hazine Bakanlığı'nın büyük kripto para borsaları Binance, FTX ve Coinbase'den yaptırım gelen kişilerin hesaplarının dondurulması ve adreslerinin engellenmesini talep ettiği öne sürüldü.

Diğer bir iddia ise kripto para borsalarından istenen bütün Rus kullanıcıların hesaplarının dondurulması talebi olarak dikkat çekti.

UZMANLAR RUSYA SPEKÜLASYONU İÇİN UYARDI

Uzmanlar ise Rusya spekülasyonu sonrası hızlı hareketler sergileyen kripto para ve Bitcoin konusunda yatırımcılara temkinli olunması uyarısında bulunurken, bu dönemde büyük zararlar görülmemesi için kredili ve kaldıraçlı işlemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

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