Spot Bitcoin 7,4 milyar dolar çıkışı gördü

Dünyanın en büyük Bitcoin ETF'si olan 24,2 milyar dolar büyüklüğündeki Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), 31 işlem gününde 7,4 milyar dolarlık sermaye çıkışı gördü. GBTC, Ocak ayı ortasında ETF'ye dönüştürüldüğünden bu yana henüz tek bir giriş bile kaydetmedi.



GBTC benzerleri arasında açık ara en büyük ve en aktif işlem göreni olsa da, %1,5'lik yönetim ücreti aynı zamanda en pahalı teklif olduğu anlamına geliyor ve benzerlerinin çoğu %0,3'ün altında ücret alıyor.

Buna ek olarak, Genesis Global Holdco LLC gibi iflas etmiş şirketler ellerindeki varlıkları elden çıkarmak istiyor.



Vident Asset Management başkanı Amrita Nandakumar, "Sektördeki çoğumuz çıkışları görmeyi bekliyorduk, hepimiz bunun geleceğini biliyorduk - fonun nihayet çıkmak için dönüşmesini bekleyen bu uzun vadeli sahipler. 60 güne çıkar mı? Sanmıyorum ama yine de otuz güne çıktığını görmek beni şaşırttı" dedi.