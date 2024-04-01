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Tron SEC'in açtığı davanın reddedilmesini istedi

Tron, ABD'de SEC tarafından açılan davanın reddedilmesini talep etti.

Oluşturma Tarihi 01 Nisan 2024 08:36

Son Güncelleme Tarihi 01 Nisan 2024 08:36

Tron, küresel platformlarda yabancı kullanıcılara satılan dijital varlıkları yönetme yetkisi olmadığını söyleyerek ABD'de SEC tarafından açılan davanın reddedilmesini talep etti.

Tron, tokenlerin satışının tamamen ABD dışında olduğunu söyledi.

SEC, geçen yıl Mart ayında Justin Sun, Tron Vakfı ve diğerlerine elektronik mahkeme celbi çıkarmış ve onları kayıtsız menkul kıymetlerin yasadışı satışı, dolandırıcılık ve piyasa manipülasyonu ile suçlamıştı.

Tron Vakfı'nın 28 Mart'ta New York federal mahkemesinde yaptığı ret başvurusunda, "SEC dünya çapında bir düzenleyici değildir ve ABD güvenlik yasalarını ağırlıklı olarak yabancı davranışlara uygulama çabası çok ileri gitmektedir" dedi.

Singapur merkezli Tron, dilekçesinde SEC'in davasının, yetkisinin olmadığı "küresel platformlarda yabancı alıcılara yabancı dijital varlık tekliflerine" karşı olduğunu söyledi.

Tron, tokenlerin ABD pazarından kaçınmak için atılan adımlarla "tamamen yurtdışında" satıldığını ve SEC'in "başlangıçta herhangi bir ABD sakinine teklif edildiğini veya satıldığını" iddia etmediğini iddia etti.

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